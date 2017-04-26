الخطوط السعودية للعربية: نمضي قدما في برنامج التخصيص

أكد المدير العام لـ "الخطوط السعودية" صالح الجاسر، أنه تم التقيد التام بقرار حظر الإلكترونيات، مشيراً إلى أن دوافع القرار غير مفهومة بالكامل.

وكشف الجاسر، في مقابلة خاصة مع "العربية" على هامش سوق السفر العربي، عن إطلاق الواجهة الإلكترونية لـ "العطلات السعودية" التي تتمكن من تقديم برامج سياحية متكاملة ، مضيفا أنه تم إنشاؤها مع شركة Expedia.

وأوضح أن "العطلات السعودية" تضم 260 ألف فندق و30 شركة تأجير طائرات والعديد من الخدمات الأخرى.

من جهة أخرى، قال الجاسر إنه تم الاستحواذ على 113 طائرة مؤخرا من طرازي بوينغ وايرباص، مشيراً إلى أنه سيتم استلام 30 طائرة في 2017، 5 منها تم استقبالها منذ فترة وجيزة.

وشدد على أن الخطوط السعودية تمضي قدماً في برنامجها للتخصيص حيث إنها حولت قطاعاتها المختلفة إلى شركات، وتم تعزيز الحوكمة.

وأشار إلى أنه توجد 11 شركة تعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، اثنتان منها قد استكملتا كل مراحل التخصيص وتم إدراجهما في سوق الأسهم.