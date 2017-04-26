تراجع أرباح "إسمنت حائل" 75% إلى 8.2 مليون ريال

تراجعت أرباح إسمنت حائل بنحو 75% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبق، لتسجل8.276 مليون ريال. وأتت تلك النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 10.850مليون ريال.



ويعود السبب وراء تراجع الأرباح إلى تراجع إجمالي مبيعات الشركة في الربع الأول من 2017 بـ50%، مقارنة بالربع الأول من عام 2016 ليبلغ نحو 45 مليون ريال بسبب ضعف الطلب وقوة المنافسة وانخفاض الأسعار.