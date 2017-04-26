طيران الإمارات: حجم أسطولنا يبلغ 260 طائرة

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمجموعة #طيران_الإمارات في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش سوق السفر العربي إن قرار حظر الإلكترونيات على الرحلات المتجه إلى الولايات المتحدة كان مفاجئاً وسريعاً، ولكن المجموعة استطاعت التغلب عليه.

كما أشار إلى أن طلبات الطائرات لدى "طيران #الإمارات" تزيد عن 200 طائرة خلال 10 سنوات.

ولفت الشيخ أحمد إلى أن حجم #أسطول طيران الإمارات يبلغ اليوم 260 طائرة.

وقال الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات "إذا زاد الطلب على #الرحلات_الأميركية نستطيع تلبيته، وعدد الرحلات يعتمد على العرض والطلب".