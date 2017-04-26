مشروع غاز مسال قطري بأميركا ينال رخصة تصدير

قالت قطر للبترول إن جولدن باس للمنتجات الأميركية التابعة لها حصلت على ترخيص من وزارة الطاقة الأميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي لا تربطها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة تعود ملكية جولدن باس للمنتجات التي تقوم بتطوير مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى شركات تابعة لقطر للبترول وإكسون موبيل.

تقع محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، وهي محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية، في سابين باس بتكساس وفقا للبيان.

وقالت قطر للبترول في البيان الصادر أمس الثلاثاء إن المحطة من أكبر منشآت الغاز المسال في العالم، حيث يمكنها استقبال ما يصل إلى 15.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً أو حوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا.