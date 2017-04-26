"أوبر" تقدم "التاكسي الطائر" خلال "إكسبو 2020" في دبي

تعتزم شركة "أوبر" اختبار خدمة "التاكسي الطائر" للمرة الأولى في نقل الركاب خلال "إكسبو 2020" في دبي، وفي معرض آخر في دالاس الأميركية في العام نفسه، فيما تسعى لإطلاق الخدمة تجارياً بحلول العام 2023.

وقال رئيس المنتجات في أوبر "جيف هولدين" إن الشركة ستُحصل رسوما بواقع دولار واثنين وثلاثين سنتاً للميل من الراكب في المرحلة الأولى، وهو سعر يزيد قليلاً على سعر خدمةUBER-X إلا أن سعر الخدمة سينخفض على المدى الطويل، إلى أقل من تكلفة استئجار سيارة أوبر.

ويتكون التاكسي الطائر لأوبر من طائرة كهربائية صغيرة تقلع وتهبط عموديا بدون أي انبعاثات وفي هدوء يمكنها من العمل في المدن.

وبحسب تقديرات "أوبر" ستختصر الخدمة الجديدة الوقت لنقل الأفراد بين سنفرانسكو إلى مدينة سان جونز إلى 15 دقيقة فقط، بدلا من أكثر من ساعتين بالسيارة.