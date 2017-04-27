أرباح "فورد" تتجاوز التوقعات.. وتلامس 1.6 مليار دولار

أعلنت فورد موتور انخفاض صافي الربح الفصلي، لكنه جاء متجاوزا لتقديرات المحللين وأبقت شركة صناعة السيارات على توقعاتها للأرباح قبل خصم الضرائب لعام 2017 من دون تغيير.

وهبطت أرباح، ثاني أكبر شركة سيارات أميركية في الربع الأول من العام، وسط ارتفاع التكلفة وزيادة الاستثمارات إضافة إلى انخفاض طفيف في المبيعات.

ولا تزال فورد تتوقع أن تسجل أرباحاً قبل خصم الضرائب لعام 2017 بأكمله بنحو 9 مليارات دولار انخفاضاً من مستوى قياسي مرتفع في 2016 بلغ 10.4 مليار دولار.

وحققت فورد صافي ربح في الربع الأول بلغ 1.6 مليار دولار بما يعادل 40 سنتا للسهم بانخفاض 36 % من 2.6 مليار دولار أو 61 سنتا للسهم قبل عام. وتوقع المحللون 35 سنتا للسهم في المتوسط.

وارتفعت الإيرادات إلى 36.5 مليار دولار من 35.3 مليار دولار قبل عام ومقابل توقعات المحللين لإيرادات قدرها 34.7 مليار دولار.