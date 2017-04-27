ارتفاع أرباح "سامسونغ" الفصلية 46% إلى 6.7 مليار دولار

حققت شركة "سامسونغ" أرباحاً فصلية فاقت التوقعات، بدعم من قفزة في مبيعات الرقائق الإلكترونية وشاشات الهواتف الذكية.

إذ ارتفعت أرباح الشركة بـ46% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 6.7 مليار دولار.

كذلك أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية فصلية للمرة الأولى في تاريخها.

واستفادت الشركة من مبيعات قوية للرقائق الإلكترونية والشاشات التي طورتها في هاتفها الذكي الجديد Galaxy S8.

تأتي هذه النتائج في ظل مجموعة من الأزمات طالت الشركة خلال العام الماضي، بعد أزمة انفجار هواتفها من طراز Note 7، بالإضافة إلى إدانة خمسة من مسؤوليها بتهم تتعلق بالفساد السياسي والمالي.