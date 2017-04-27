توتال للنفط توافق على أول مشروع رئيسي لها منذ 2014

أعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال عن صافي ربح فاق التوقعات للربع الأول من العام، بفضل تعافي أسعار الخام مما سمح لها بالموافقة على أول مشروع رئيسي لها منذ 2014.



وقالت توتال إن صافي الربح المعدل زاد 56% إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 مع ارتفاع أسعار خام برنت 58% في المتوسط خلال الفترة.



وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان "قوة الميزانية العمومية والسعي الحثيث لخفض التكلفة يسمحان للمجموعة بإطلاق مشاريع جديدة والاستحواذ على موارد مع الاستفادة الكاملة من انكماش الأسعار الحاصل في قطاع النفط".