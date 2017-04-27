"دانة غاز" تطلب التوقف عن سداد صكوك بـ700 مليون دولار

أعلنت شركة "دانا غاز" أنها تسعى للتوصل إلى اتفاقية "توقف عن السداد" أو Standstill مع حملة صكوكها بقيمة 700 مليون دولار، والتي تستحق في أكتوبر من هذا العام.

وقالت الشركة إن الاتفاقية ستكون مشابهة لما حصل عام 2012 عندما تخلفت "تقنيا" عن سداد صكوك بعد موعد استحقاقها. مع العلم أن إدارة الشركة أوضحت في محضر جمعيتها العمومية أنها تحاول التوصل للاتفاقية قبل موعد استحقاق الصكوك الحالية، وبالتالي تتفادى التخلف عن السداد.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام استلامها مبلغا من الأموال المتأخرة من مصر وكردستان، ورغم ذلك لا يزال إجمالي مستحقاتها يقارب المليار دولار.