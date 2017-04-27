نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين 23.8% في مارس

قال مكتب الإحصاءات الصيني اليوم الخميس إن أرباح شركات الصناعات التحويلية الصينية زادت 23.8% في مارس آذار عنها قبل عام وذلك في تباطؤ عن الأشهر السابقة.



وقال المكتب الوطني للإحصاءات في موقعه على الإنترنت إن أرباح مارس/ آذار ارتفعت إلى 688.7 مليار يوان، ما يعادل 99.9 مليار دولار.



وزادت الأرباح الصناعية 28.3% في الربع الأول من السنة عنها قبل عام لتسجل 1.7 تريليون يوان في تباطؤ من نمو بلغ 31.5% في أول شهرين.



وساعدت طفرة بقطاع الإنشاءات في تنشيط المبيعات وأسعار مواد البناء مما أنعش أرباح قطاعات متضررة منذ فترة طويلة مثل مصانع الحديد والمصاهر. لكن بعض المحللين يقولون إن تضخم أسعار المنتجين يقترب من الذروة مما قد ينال من الربحية والاستثمارات الجديدة في وقت لاحق هذا العام.



وزادت التزامات الشركات الصناعية 6.6 بالمئة على أساس سنوي في نهاية مارس/آذار مقارنة مع زيادة مماثلة في أول شهرين من 2017.



وتغطي البيانات الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيرادات عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان سنويا.