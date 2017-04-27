نمو مبيعات "داو كيميكال" 24% لـ13 مليار دولار

حققت داو كيميكال الأميركية، التي بصدد الاندماج مع دو بونت، أرباحاً فصلية أقوى من المتوقع بفضل تركيز الشركة على الأسواق الاستهلاكية.

وازدهر الطلب على قطاعات التغليف ورعاية المستهلك والإلكترونيات والسيارات في الشركة بدعم تحسن النمو الاقتصادي العالمي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وركزت الشركة على أعمالها التي تحقق هوامش ربح مرتفعة، بينما تخلت عن أنشطة قطاع السلع الأولية الأقل ربحا بما في ذلك أجزاء من قطاع الكلور الذي بدأ قبل 100 عام تقريبا.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين إلى 888 مليون دولار بما يعادل 72 سنتا للسهم في الربع الأول المنتهي 31 مارس من 169 مليون دولار أو 15 سنتا للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وشمل العام السابق 778 مليون دولار تتصل بتسوية دعوى قضائية في عام 2005 واجهت فيها داو وشركات أخرى اتهامات بالتلاعب في أسعار كيماويات في الأعوام الستة السابقة.

وباستبعاد 386 مليون دولار هي تكاليف تحكيم في الربع الماضي تكون أرباح التشغيل قد بلغت 1.04 دولار للسهم أي أعلى من توقعات المحللين البالغة 99 سنتا للسهم.

وزاد صافي المبيعات 23.6 % إلى 13.23 مليار دولار وهو ما يتجاوز بقليل توقعات المحللين لصافي مبيعات 13.21 مليار دولار.