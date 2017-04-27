عمومية "دريك آند سكل" تناقش خطة إعادة الهيكلة

تعقد عمومية شركة "دريك آند سكل" اجتماعها اليوم للنظر في الخطة المقترحة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة ودخول شريك استراتيجي، بحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي أمس، حيث بلغت خسائر الشركة 991.5 مليون درهم لعام 2016.

ويقترح مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس المال المدفوع والبالغ 2.28 مليار بنسبة 50% وبمقدار 1.14 مليار درهم عن طريق إلغاء حوالي 1.14 مليار سهم بشكل تناسبي، وسيطبق على جميع مساهمي الشركة ليصبح رأسمال الشركة 1.14 مليار درهم.

وتخفيض رأسمال الشركة سيؤدي إلى إطفاء كامل الخسائر، وبذلك سترتفع القيمة الدفترية للسهم من 0.6 درهم إلى 1.21 درهم في ضوء انخفاض عدد أسهم رأس المال على 1.14 مليار سهم لنفس حقوق الملكية التي تبلغ 1.38 مليار درهم.

وأشارت الشركة إلى أن سوق دبي المالي سيقوم بتعديل السعر الافتتاحي للسهم بعد التخفيض بما يعكس العدد الجديد للأسهم من خلال زيادة سعر السهم في تاريخ التخفيض بما يوازي نسبة التخفيض في عدد الأسهم، وفقا لصحيفة "الخليج".

واقترحت إدارة الشركة زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 500 مليون درهم تخصص بالكامل لمستثمر استراتيجي "شركة تبارك للاستثمار المحدودة"، وتضمن المقترح منح أسهم الزيادة للمستثمر الاستراتيجي بسعر 43 فلساً للسهم، وسوف يترتب على ذلك حصول المستثمر الاستراتيجي على عدد أسهم يبلغ حوالي 1.16 مليار سهم بسعر 0.43 درهم للسهم، أي مقابل مبلغ 500 مليون درهم.

وتحمل الشركة سداد المتبقي من القيمة الاسمية للسهم وقدره 57 فلساً لعدد أسهم قدره 1.16 مليار سهم وبقيمة إجمالية قدرها 663 مليون سهم. وسيؤدي تحمل الشركة لسداد مبلغ 663 مليون درهم الناتج عن تخصيص الأسهم للمستثمر الاستراتيجي بسعر 43 فلساً للسهم إلى انخفاض القيمة الدفترية للسهم إلى 82 فلساً تقريباً، وذلك مقابل 1.21 درهم قبل الزيادة.

وتعتزم الشركة استقطاع كامل أرباح الشركة المستقبلية لتغطية الخسائر الناتجة عن سداد الجزء المتبقي من القيمة الاسمية لأسهم زيادة رأس المال والتي تبلغ 663 مليون درهم.