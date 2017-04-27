"لوفتهانزا" تتحول إلى الربحية للمرة الأولى منذ 2008

قللت لوفتهانزا الألمانية للطيران من التوقعات لمزيد من الاستحواذات على شركات طيران، مؤكدة أنها ستبذل مزيدا من الجهود لخفض التكلفة بعدما حققت أرباحا في الربع الأول من العام للمرة الأولى منذ 2008 وفي فترة عادة ما تكون ضعيفة لشركات الطيران.

ومع قيام أليطاليا بمراجعة مستقبلها بعدما رفض العاملون فيها خطة إنقاذ ووسط توقعات بأن تتفاقم خسائر اير برلين في 2016 عندما تعلن نتائجها غدا الجمعة، أثيرت تكهنات بأن لوفتهانزا ربما تظهر في المشهد لتستحوذ على الناقلتين.

وعززت لوفتهانزا أنشطة الدمج والاستحواذ في قطاع الطيران الأوروبي في الفترة الأخيرة مع قيامها بشراء الخطوط الجوية البلجيكية واستئجار 38 طائرة بأطقمها من اير برلين التي تواجه صعوبات، وذلك لدعم شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة لها يورو وينجز.

لكن في المقابل، أكد المدير المالي للوفتهانزا إلريك سفينسون أن شركته لا تتطلع إلى الاستحواذ على أليطاليا، مؤكدا أن الدين والمخاوف المتعلقة بالمنافسة ومستويات التكلفة لا تزال عقبات أمام مزيد من التحالف مع اير برلين.

وسجلت لوفتهانزا أرباحا معدلة قبل الفائدة والضريبة بلغت 25 مليون يورو (27 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 53 مليون يورو قبل عام، وتوقعات لخسارة بنحو 26.6 مليون يورو في استطلاع لرويترز.

وقال سفينسون إن لوفتهانزا ستواجه مزيدا من الصعوبة لتحقيق المعدل المستهدف لخفض النفقات بمقدار 2.5% هذا العام، مضيفا أن تأخر تسليمات طائرات جديدة أكثر كفاءة ربما يؤثر سلبا أيضا على التكاليف.