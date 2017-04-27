265.5 مليون ريال أرباح "كيان" في الربع الأول

حققت شركة #كيان_السعودية للبتروكيماويات أرباحا فصلية بلغت قيمتها 265.46 مليون ريال في الربع الأول من 2017، مقابل خسائر 194.99 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل أرباح في الربع السابق 91.57 مليون ريال.

وأرجعت كيان سبب تحقيق صافي ربح إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة وارتفاع في متوسط #أسعار بيع المنتجات وتحسن الأداء التشغيلي.

وبلغت #الأرباح_التشغيلية لشركة كيان في الربع الأول 554.92 مليون ريال، مقابل 11.55 مليون ريال في الربع الأول من 2016.

وحققت كيان إجمالي #أرباح في الربع الأول 726.7 مليون ريال، مقابل 185.21 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016.