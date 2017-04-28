إير برلين تتكبد خسارة سنوية قياسية في ظل إعادة الهيكلة

قالت اير برلين الألمانية، اليوم الجمعة، إنها تكبدت صافي خسارة سنوية قياسية بقيمة 782 مليون يورو، ما يعادل 854 مليون دولار في 2016، وخسارة كبيرة في الربع الأول من 2017 بسبب تكاليف إعادة الهيكلة وخفض القيمة وضغوط على أسعار الرحلات.

تجري إير برلين، المملوكة بنسبة 29 بالمئة لشركة الاتحاد للطيران التي مقرها أبوظبي، إعادة هيكلة تتضمن خفض حجم أسطولها إلى النصف ليصل إلى نحو 75 طائرة في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لتحقيق الربحية.

وفي العام الماضي، واجهت إير برلين المزيد من المنافسة على مسارات البحر المتوسط في الوقت الذي حول فيه منافسون الطاقة الاستيعابية من مصر إلى تركيا وإسبانيا.

وتظهر النتائج مدى التحدي الذي يواجهه المدير السابق للوفتهانزا توماس فينكلمان الذي تولى رئاسة الشركة هذا العام.

وقالت الشركة في عرض توضيحي إنها تمتلك السيولة الكافية والتمويل لمواصلة إعادة الهيكلة، لكن النتائج لن تظهر تحسنا قبل نهاية الربع الثاني.

وقال فينكلمان "يعني هذا أيضا التطلع إلى فرص جديدة بخلاف الاستراتيجية الحالية" دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

ويتضمن صافي خسارة 2016 البالغ 782 مليون يورو مبلغا قدره 335 مليون يورو ناتج عن انخفاض القيمة وتكاليف إعادة الهيكلة وذلك بالمقارنة مع خسارة بقيمة 447 مليون يورو سجلتها الشركة في 2015.

وفي الربع الأول، تكبدت الشركة صافي خسارة بقيمة 293 مليون يورو مقارنة مع 182 مليونا قبل عام. وتقل القيمة السوقية للشركة قليلا عن 61 مليون يورو.