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"إكسون موبيل" تحقق أرباحاً صافية بـ4.01 مليار دولار

المصدر: هيوستون - رويترز
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قالت إكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في العالم اليوم الجمعة إن أرباحها الفصلية زادت إلى أكثر من مثليها بفضل ارتفاع أسعار الخام وخفض التكاليف.

وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 4.01 مليار دولار بما يعادل 95 سنتا للسهم مقارنة مع 1.81 مليار دولار أو 43 سنتا للسهم قبل عام.

وانخفض الإنتاج 4% إلى 4.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.

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