5.7 % نمو أحجام مناولة "موانئ دبي العالمية"

ناولت موانئ دبي العالمية المحدودة 16.4 مليون حاوية نمطية "قياس 20 قدما" عبر محفظة أعمالها العالمية خلال الربع الأول من 2017، مسجلة زيادة سنوية في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بلغت 5.7% وزيادة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 5% بما يفوق نمو القطاع الذي قدر بـ 2.6% للربع الأول من 2017.

وشهد الربع الأول من العام بداية ثابتة مع تمكن المناطق الجغرافية الثلاث من تحقيق نمو خاصة في محطاتها بأوروبا والأميركيتين، فيما سجل إقليم الإمارات استقرارا بأدائه من خلال مناولة 3.7 مليون حاوية نمطية بنمو نسبته 1.8% في الربع الأول من 2017 على أساس سنوي.

ونمت أحجام المناولة الموحدة الإجمالية بنسبة 19.9% على أساس التقارير المحاسبية و1.6% على أساس المقارنة المثلية في الربع الأول من العام، حيث ناولت محطات المجموعة الموحدة 8.7 مليون حاوية نمطية. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "نشهد دلائل على التحسن التدريجي في بيئة السوق خلال 2017"، مشيرا إلى أن محفظة أعمال المجموعة سجلت بداية مشجعة للعام.

وأعرب عن سروره بتعافي أداء أحجام المناولة في الأميركيتين ومواصلة محطات المجموعة الجديدة في أوروبا تحقيق النمو، مشيرا إلى أن أداء إقليم الإمارات جاء مشجعا مع استقرار الأحجام، متوقعا لبقية العام مساهمة المشاريع الجديدة في روتردام (هولندا) ونافا شيفا (الهند) ولندن جيتواي (المملكة المتحدة) وياريمشا (تركيا) بدفع النمو في محفظة أعمال المجموعة.

