كم تبلغ مستحقات مدير غوغل سنوياً؟

كشف إيداع من قبل شركة غوغل أن رئيسها التنفيذي، ساندار بيتشاي، تلقى في العام الماضي ما يقرب من 199.7 مليون دولار أميركي كتعويض، وهو ضعف التعويض الذي حصل عليه في عام 2015.

يُذكر أن الأجر الأساسي لبيتشاي بلغ في عام 2016 نحو 650,000 دولار أميركي. وعلاوة على ذلك، حصل بيتشاي على ما يُعرف بجائزة الأسهم التي بلغت 198.7 مليون دولار أميركي. وعزت لجنة التعويضات التابعة للشركة الأجر السخي إلى دور بيتشاي في “إطلاق العديد من المنتجات الناجحة”.

وكان بيتشاي، الذي يُعدّ أحد أبرز مسؤولي شركة غوغل منذ مدة طويلة، قد تولى منصب الرئيس التنفيذي كجزء من إعادة هيكلة للشركة في عام 2015، وذلك خلفًا لرئيسها التنفيذي السابق والمؤسس المشاركة للشركة، لاري بيج، الذي حول تركيزه إلى تنمية أعمال جديدة تحت مظلة شركة “ألفابت” التي أصبحت الشركة الأم لكافة شركات غوغل السابقة.

وتحت إدارة بيتشاي، عززت غوغل مبيعاتها من الإعلانات الأساسية عبر محرك البحث، وأعمال يوتيوب، وذلك التوازي مع الاستثمار في تقنيات تعلم الآلة، والعتاد مع إطلاق أول هاتفين ذكيين للشركة، والحوسبة السحابية.

وكانت غوغل قد أطلقت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي هاتفي بكسل وبكسل إكس إل، اللذين يعدان أول هاتفين من صناعة غوغل عتادًا وبرمجةً، كما أطلقت مساعدًا رقميًا جديدًا، ونظارة للواقع الافتراضي، وجهاز توجيه “رواتر”، وجهاز مساعدة منزلي على غرار إيكو من أمازون.