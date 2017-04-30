خلاف على رئاسة "الاتحاد العقارية" الإماراتية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة #الاتحاد_العقارية في الإمارات، خالد بن كلبان، انسحابه من اجتماع مجلس الإدارة، رافضا الاعتراف بانتخاب ناصر بطي عمير رئيساً للمجلس.

وارتفع سهم الشركة المدرجة في #سوق_دبي المالي، خلال جلسة اليوم الأحد بنسبة 1% إلى 1.02 درهم.

وقال طلال طوقان رئيس قسم الأبحاث المالية في الرمز كابيتال، في مقابلة مع "العربية" إن الاختلاف في وجهات النظر قد يكون حول تقييم أصول الشركة.

وتوقع طوقان، حصول تغييرات إدارية، مشيراً إلى أن بعض الخلافات قد تكون "إيجابية" من زاوية التقييم الأمثل لأصول الاتحاد العقارية.