10 مزايا في "غالكسي أس8" لا تتوقعها.. ما هي؟

تبين أنَّ أحدث إصدار من هواتف "سامسونغ غالاكسي" والذي يحمل الرقم (S8) يتضمن 10 مزايا على الأقل لا تتوافر في هواتف ذكية منافسة.

ورصد موقع اقتصادي متخصص في بريطانيا المزايا التي تتوافر في "غالاكسي أس8" ولا تتوافر في هواتف أخرى منافسة، مشيراً إلى وجود عشرة خصائص ومزايا في الهواتف الجديدة التي طرحتها شركة "سامسونغ" وتتفوق بهذه الخصائص العشرة على الهواتف التي تنتجها شركة "آبل" الأميركية.

وفيما يلي الخصائص العشرة المهمة التي يتفوق بها "غالاكسي أس8" بحسب ما أورد موقع "بزنس إنسايدر" المتخصص بأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا:

أولاً: يوجد في هاتف "سامسونغ" الجديد ماسح ضوئي للعين (Iris Scanner)، ويمكن استخدامه لفتح الجهاز من قبل صاحبه وكذلك الدخول على الملفات، وهذا أكثر تطورا. وتقول "سامسونغ" إنه أكثر أماناً من بصمة اليد التي يمكن تزويرها بسهولة.

ثانياً: الشاشة أكبر. فهواتف "آس8" حجم شاشتها 5.8 إنش، أما هواتف "غالاكسي أس8+" فحجم شاشتها يبلغ 6.2 إنش، وكلاهما أكبر من شاشات هواتف منافسة والتي تتراوح بين 4.7 إنش و5.5 إنش فقط.

ثالثاً: يمكن شحن هواتف "غالاكسي أس8" لاسلكياً، كما أنها تتضمن خاصية الشحن السريع الذي يحتاجه المستخدمون كثيراً خلال تجوالهم.

رابعاً: يمكن إيصال سماعات الأذن الى هاتف "غالاكسي أس8" عبر مدخلين، أحدهما العادي المعروف، والآخر مدخل ثاني مختلف، وبالتالي يمكن استخدام أنواع أكثر من السماعات المتداولة في الأسواق.

خامساً: لدى هواتف "غالاكسي أس8" القدرة على التعامل مع أجهزة أكثر للسحب من بطاقة الصراف الآلي، أي أن خدمة "سامسونغ باي" التي يوفرها الهاتف للدفع أكثر فعالية.

سادساً: يتضمن هاتف "غالاكسي أس8" برنامجاً للعالم الافتراضي مدعوما من شركة "فيسبوك".

سابعاً: يتضمن هاتف "سامسونغ" الجديد جهاز استشعار لمراقبة دقات قلب المستخدم، ما يعني أنه يراقب الوضع الصحي لصاحبه طوال الوقت.

ثامناً: يمكن وصل الهاتف "أس8" مع "كيبورد" وفأرة وشاشة كمبيوتر عادية، بما يعني أنه من الممكن تحويله لجهاز كمبيوتر عادي في أي وقت.

تاسعاً: يمكن استخدام كاميرا هاتف "غالاكسي أس8" في البحث، حيث يمكن التقاط صورة لمنتج أو علامة تجارية والبحث عنها مباشرة على الإنترنت.

عاشراً: شاشة "أس 8" أكثر فعالية في استهلاك الطاقة، وتتضمن دقة أعلى ووضوحاً أكبر وألواناً أنقى من تلك التي تتوافر في هواتف منافسة.