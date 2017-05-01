الاتصالات السعودية تقدم عرضا للرخصة الثالثة بسلطنة عمان

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، تقدمها بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن تقدمها بالعرض اليوم الاثنين يأتي وفقاً لمذكرة المعلومات والشروط المطروحة من قبل هيئة الاتصالات العمانية.

ويتضمن العرض المقدم خطة أعمال متكاملة وخطة تقنية، إضافة إلى الخطة المالية والعرض المالي مقابل قيمة الرخصة، موضحة أن الإعلان عن القائمة المختصرة للمتقدمين المتأهلين سيكون في تاريخ الرابع عشر من أغسطس المقبل وفق المواعيد المعلنة.

وستعلن نتائج التقييم المالي وإعلان الفائز بالرخصة الثالثة في الرابع من سبتمبر المقبل، وذلك حسبما جاء في مذكرة المعلومات العمانية.

وتأتي هذه الخطوة من قبل شركة الاتصالات السعودية، كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية التوسعية في المنطقة بما يحقق أهداف الشركة الاستراتيجية والمالية.

ويعد سوق الاتصالات في سلطنة عمان من الأسواق التي تتمتع بفرص جيدة للنمو.