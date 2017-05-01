تراجع أرباح "أرامكس" الفصلية 5% إلى 92 مليون درهم

أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكس، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 5.3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً لبيان صحافي.

ووفقاً للبيان الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، حققت الشركة صافي أرباح بنحو 91.8 مليون درهم، ما يعادل (25 مليون دولار)، مقابل 96.9 مليون درهم (26.38 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2016.

وعزت الشركة، وفقاً للبيان التراجع في صافي الأرباح إلى زيادة المخصصات المتعلقة بنظام الحوافز في الشركة.

وتابع البيان: أنه من دون احتساب هذه المخصصات، كان صافي أرباح الشركة ليبلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 105.1 مليون درهم إماراتي، أي بارتفاع نسبته 8.5% عن الربع الأول من العام 2016.

وفي المقابل ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7% لتصل إلى 1.106 مليار درهم، مقارنة مع 1.029 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2016، وفقاً للبيان.

وجاء الأداء القوي في إيرادات أرامكس خلال الربع الأول، مدفوعاً بالنمو الذي شهدته أعمال الشركة في منطقة آسيا المحيط الهادئ، بحسب البيان.

وأشار بيان أرامكس إلى أن الإيرادات في المناطق الأخرى، تأثرت بتقلبات أسعار العملات، وخاصة الجنيه المصري، الأمر الذي لولاه لكانت الإيرادات قد نمت بنسبة 12%.

وأظهرت النتائج تراجع صافي أرباح الشركة بالربع الرابع 129%، خلال 2016 لتصل 131.8 مليون درهم (35.88 مليون دولار).