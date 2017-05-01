سيمنس وساب توقعان اتفاقيات تعاون مع السعودية

قال مسؤولون تنفيذيون كبار بشركتي سيمنس وساب الألمانيتين يوم أمس الأحد أثناء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للسعودية إن المملكة ترغب في أن تؤدي الشركتان دوراً مهماً في عملية "تحولها الرقمي".

ووقع هؤلاء المسؤولون من الشركة الهندسية العملاقة وشركة البرمجيات الذين يرافقون ميركل في زيارتها إعلانات نوايا للعمل مع السعودية.

وتمضي المملكة قدما في خطة تحول اقتصادي طويلة الأجل المعروفة "برؤية 2030" لخفض اعتماد البلاد على النفط وجذب استثمارات وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

ووقعت سيمنس اتفاقية إطار مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية قال رئيس المجموعة الألمانية إنها ربما تؤدي إلى تزويد مشروعات بنية تحتية بمعدات تصل قيمتها إلى مليار يورو على الأقل.

وترغب سيمنس أيضا في تقديم تدريب مهني في السعودية بينما اتفقت ساب مع وزارة التخطيط على التعاون في مجال التحول الرقمي، بحسب ما قاله المسؤولون.