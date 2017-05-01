قفزة بـ80% في أرباح "سابك" الفصلية لـ5.2 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية " #سابك" إلى 5.24 مليار ريال، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.91 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو 80.07%.

وقالت "سابك" في بيان نشر على موقع #السوق_السعودية " #تداول"، إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.

وكانت سابك قد حققت أرباحاً في الربع الأخير من العام الماضي 3.46 مليار ريال.

وبلغ إجمالي #أرباح سابك في الربع الأول 13.74 مليار ريال، مقابل 10.11 مليار ريال، في الربع الأول من 2016، بنمو 35.9%، ومقابل 12.61 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 8.96%.

وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية لشركة سابك 8.35 مليار ريال، مقابل 4.67 مليار ريال، في الربع الأول من 2016، بنمو 78.8%.