الاتحاد للطيران: لن نواصل الاستثمار بأليطاليا

قالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها لم تعد مستعدة للاستثمار في أليطاليا بعدما طلب مجلس إدارة الناقلة الإيطالية إخضاع الشركة لإدارة خاصة.

وقال رئيس شركة الاتحاد، جيمس هوجان، في بيان بالبريد الإلكتروني، إنه في ظل غياب الدعم لإعادة الهيكلة "لسنا مستعدين لمواصلة الاستثمار.

"لذا ندعم القرار الضروري الذي اتخذه مجلس إدارة أليطاليا بتقديم طلب لإخضاع الشركة لإدارة خاصة".

واستحوذت الاتحاد على حصة نسبتها 49 بالمئة في أليطاليا عام 2014، وتعهدت بتحسين أوضاع شركة الطيران المتعثرة باستثمار قيمته 1.76 مليار يورو (1.92 مليار دولار) مع مساهمين آخرين.