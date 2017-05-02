البلاد: برامج رؤية 2030 توفر فرصاً للشركات المالية

قال حسن القسوس، الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، إن رؤية السعودية 2030 وبرامجها توفر الفرص للشركات المالية التي ستحرص على مواكبة متطلبات التمويل، من خلال رفع قدرتها من أجل المشاركة في تقديم التمويل للمشاريع المهمة ضمن الرؤية.

وقال القسوس في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركة البلاد المالية رفعت عدد موظفيها لمواكبة التطورات الكبيرة في الفرص، خاصة في سوق الأسهم السعودية، الذي يشهد خطى متسارعة من التطور ستجعل الاستثمار أكثر مؤسساتية، وستتيح للأفراد دورا أكبر عبر صناديق الاستثمار.

كما توقع القسوس أن يجري طرح شركات كبرى، وتعزيز قيمتها في السوق من أجل مواصلة الخطى نحو الترقية إلى رتبة الأسواق الناشئة، موضحا أن التركيز في السوق لترقيته سيكون على قيم أكبر 20 شركة.