السديري: جدوى ريت يوفر فرصاً متنوعة للاستثمار العقاري

قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار في لقاء له مع "العربية" "إن إطلاق صندوق جدوى ريت الحرمين، والذي يعتبر الآن آخر وأكبر صندوق يطرح بحجم 660 مليون ريال وهو أول صندوق يتخصص في الاستثمار بالمدينتين المقدستين "مكة والمدينة" وابتداء بعقارين في مكة بالقطاع الفندقي، والذي نعتبره قطاعا واعدا بحكم توجه السعودية لزيادة عدد زوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين".

وأضاف السديري "أعتقد أن هذا تطور كبير ومهم في السوق السعودي والقطاع العقاري تحديداً، لأنه لأول مرة يسمح للمستثمر السعودي أن يستثمر في عقارات مدرة للدخل بشكل سائل ومرن يسمح له بالدخول والتخارج بشكل سهل وسريع".

وقال "لا شك أننا لمسنا اهتماماً كبيراً جداً في الواقع، صندوقنا استقطب 5800 مشترك في 5 أيام طرح بحجم اشتراكات تفوق 4.5 مليار ريال مقارنة بحجم الطرح 360 مليوناً، أي أكثر من 12 ضعف حجم الطرح".

وأضاف "حجم الاشتراكات تعكس الاهتمام الكبير للاستثمار في أصول مدرة للدخل وبشكل سائل ومرن، بالمقابل شح العرض في هذا النوع من الفرص. خصوصاً أنه لا يوجد في السوق إلا 3 صناديق عقارية، وأتوقع هذا الاندفاع الكبير والتذبذب بالأسعار سيتجه للاستقرار عندما تزيد عدد الفرص وعدد "الريتس" المطروحة في السوق لتستطيع استيعاب الاهتمام.

أما من ناحية الفرص الاستثمارية، قال السديري "لا يزال هناك عدة فرص في القطاع العقاري ريت، ومجال الملكية الخاصة Private equity والمساعدة في الكثير من الشركات الخاصة والشركات العائلية للإعداد لعملية الطرح وهو ما قمنا فيه باستثمار أكثر من 5 مليارات ريال في مجال الملكية الخاصة، ونعتقد أنه ما زال فرصة سانحة. أما بالنسبة لسوق الأسهم، يعد نظام التسوية الجديد T+2 يهيئ السوق لدخول مؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما سيجلب اهتماما كبيرا لدخول مستثمرين أجانب، وأكبر المستفيدين من تطور النظام المالي السعودي هي القطاعات الرائدة والشركات الكبيرة في البتروكيماويات والطاقة والتكنولوجيا".