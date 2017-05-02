نمو أرباح "زين" الكويت الفصلية 3% لـ125 مليون دولار

أعلنت مجموعة زين أنها رفعت أرباحها الفصلية إلى 38 مليون دينار، أو 125 مليون دولار، بزيادة 3% مقارنة مع 37 مليون دينار أو 124 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام 2016.

وكشفت المجموعة في بيان صحافي أن ربحية السهم بلغت 10 فلوس عن فترة الربع الأول من السنة المالية الحالية، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 83 مليون دينار أو 271 مليون دولار، بزيادة بلغت 14% مقارنة مع 73 مليون دينار أو 241 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن مؤشراتها المالية الرئيسية تأثرت بالتحديات التشغيلية التي تعاني منها عملياتها في بعض أسواقها الرئيسية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والمخاطر الأمنية، والتقلبات في أسعار تحويل العملات، حيث كان للأخيرة على وجه الخصوص التأثير الأكبر.

وذكرت مجموعة زين أن إيراداتها المجمعة سجلت 247 مليون دينار بما يعادل 810 ملايين دولار، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 277 مليون دينار، بما يساوي 919 مليون دولار عن فترة الربع الأول من العام الماضي.