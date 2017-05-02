"سابك" للعربية: سداد ديون 13 مليار ريال بنهاية 2017

توقع الرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر يورو موني في الرياض، أن يكون النمو المستقبلي لشركة سابك من 3 مشاريع الأول من النفط الصخري عبر الشراكة مع إكسون موبيل، والثاني من تحويل النفط مباشرة إلى كيماويات، وهذا المشروع محليا بالتعاون مع شركة أرامكو.

وأضاف البنيان أن المحور الثالث هو تحويل الفحم إلى أوليفينات في الصين.

ولفت البنيان إلى عزم الشركة القيام باستحواذات مرتقبة ليس على المستوى الدولي فقط، ولكن على المستوى المحلي في السعودية.

وقال البنيان "لدى شركة سابك خطة لدفع 13 مليار سعودي في نهاية السنة الحالية، نتطلع للاستفادة من الوضع الحالي لتعزيز الاستثمار داخليا وخارجيا".

وأكد البنيان أن "الوضع المالي لشركة سابك قوي جداً، ودائما نحرص على أن تكون توزعات المساهمين متماشية مع النتائج، وأن تلائم وضع الشركة والأسواق".

وفي سياق متصل قال البنيان، إن الشركة "متفائلة جدا" بعام 2017 رغم التحديات العالمية.

وأضاف البنيان في تصريحات للصحافيين الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض، أن الشركة تراقب الوضع العالمي لكن من الصعب التنبؤ بالأسعار بسبب الضبابية التي تكتنف أسواق النفط.

وجاءت تصريحات البنيان بعد يوم من إعلان شركة البتروكيماويات عن قفزة نسبتها 80% في صافي ربحها في الربع الأول من 2017 مقارنة مع مستواه قبل عام.

وذكر البنيان أنه لا نية لدى سابك للاستدانة بديون جديدة لكنها قد تدرس إعادة التمويل.

وتستهدف سابك أن تكون ثالث أكبر شركة عالمية للبتروكيماويات وهو ما ينسجم مع برنامج ريادة الشركات الوطنية، الذي أعلن عنه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخرا.

وأضاف البنيان أن الشركة تتطلع لأن تصبح ثالث أكبر شركة لصناعة البتروكيماويات في العالم من خلال نمو أنشطتها القائمة والقيام بعمليات استحواذ، مشيرا إلى أن سابك تحتل المركز الرابع حاليا.