تراجع أرباح "أسمنت الشمالية" 61% بالربع الأول

انخفضت أرباح شركة "أسمنت المنطقة الشمالية" إلى 16.47 مليون ريال بالربع الأول بنسبة قدرها 61.6%، مقارنة بـ 42.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، سبب انخفاض الأرباح إلى انخفاض الكميات المباعة وانخفاض أسعار البيع وزيادة المنافسة، ولنفس الأسباب أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

وقالت شركة "أسمنت الشمالية" إن إجمالي المبيعات للربع الحالي بلغ 127,296,923 ريال، بينما إجمالي مبيعات نفس الربع من العام السابق بلغ 231,140,818 ريال بانخفاض نسبته 44.92%.