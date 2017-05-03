نتائج مخيبة لآبل مع التراجع المفاجئ لمبيعات "آيفون"

حققت شركة آبل خلال الربع الأول من 2017 إيرادات بقيمة 52.9 مليار دولار وأرباحا ربع سنوية للسهم الواحد بمقدار 2.10 دولار للسهم الواحد، وذلك بالمقارنة مع أرقام العام الماضي الذي حققت خلاله الشركة إيرادات بلغت 50.6 مليار دولار وربحية 1.90 دولار للسهم.

إلى ذلك، أعلنت الشركة نخفاضا مفاجئا في مبيعاتها من هواتف آيفون في الربع الثاني من سنتها المالية، وهو ما دفع سهمها للتراجع 2.1 بالمئة إلى 144.37 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق.

وتمكنت الشركة من بيع 50.76 مليون هاتف آيفون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، الأمر الذي ساعد في تحقيقها إيرادات أعلى بنسبة 4.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن تلك الأرقام تعد أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بيعها 51.82 مليون هاتف كما أنها أقل من 51.2 مليون هاتف التي باعتها في الربع الثاني لعام 2016.

ونشرت الشركة توقعاتها للربع الثالث من السنة المالية 2017 بحيث توقعت أن تكون الإيرادات بيع 43.5 و45.5 مليار دولار، مع نفقات تشغيل بين 6.6 و6.7 مليار دولار.