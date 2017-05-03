وزارة الصناعة الإيطالية تضع أليطاليا تحت إدارة خاصة

قالت وزارة الصناعة الإيطالية إنها وضعت شركة طيران أليطاليا تحت إدارة خاصة.

وأضافت الوزارة في بيان أنها عينت ثلاثة مفوضين لإدارة الشركة هم لويجي جوبيتوسي، رئيس مجلس الإدارة المنتخب لأليطاليا، وإنريكو لاجي وستيفانو باليري.

وقال وزير الصناعة الإيطالي كارلو كاليندا، إن الحكومة ستمنح أليطاليا قرضا مؤقتا بقيمة 600 مليون يورو، ما يعادل 654.30 مليون دولار لمدة ستة أشهر.

وكانت أليطاليا طلبت في وقت سابق وضعها تحت إدارة خاصة بعد أن رفض العمال أحدث خطط الإدارة لإعادة هيكلة الشركة مما يطلق عملية ستفضي إلى إعادة هيكلة الناقلة الإيطالية أو بيعها أو تصفيتها.

وتملك شركة الاتحاد للطيران الإماراتية حصة قدرها 49% في أليطاليا.