أرباح HSBC الفصلية تهبط 19% إلى 5 مليارات دولار

أظهرت نتائج أعمال اتش.اس.بي.سي هولدنجز، اليوم الخميس، هبوط الأرباح 19% في الربع الأول من العام في الوقت الذي يكافح فيه أكبر بنك في أوروبا لاستعادة إيراداته المتهاوية عقب إعادة هيكلته.

وقال اتش.اس.بي.سي إن الأرباح قبل الضرائب في الأشهر الثلاثة الأولي من العام هبطت إلى خمسة مليارات دولار من 6.1 مليار دولار قبل عام. غير أن النتائج تفوق متوسط توقعات المحللين التي جمعها البنك والبالغة 4.3 مليار دولار.

وقال البنك إن هبوط الأرباح يرجع إلى تغيير في المعاملة المحاسبية للقيمة العادلة لديونه، وإن نتائجه قبل عام تضمنت نتائج تشغيل أنشطته البرازيلية التي باعها في يوليو/تموز.

وهبطت الإيرادات في الربع الأول 13% إلى 13 مليار دولار. وقال البنك إنه استكمل إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار في أبريل/نيسان.

وأعلن إتش.إس.بي.سي في فبراير/شباط عن نتائج عام 2016 بأكمله والتي جاءت أسوأ بكثير من التوقعات متأثرة بعمليات شطب كبيرة وتكاليف جهود إعادة الهيكلة.