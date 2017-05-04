ارتفاع أرباح "الاتصالات السعودية" 5% لـ2.5 مليار ريال

ارتفعت أرباح شركة "الاتصالات السعودية" بنسبة 5.4% إلى 2.5 مليار ريال بالربع الأول، مقارنة بـ2.3 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت شركة "STC "، في بيان نشر على موقع "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات والمصاريف الأخرى بمبلغ 334 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، علما بأن:

1 - إجمالي الربح خلال الربع الأول انخفض بمبلغ 42 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض الإيرادات بمبلغ 399 مليون ريال خلال الربع، والذي صاحبه انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 357 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

2 - الربح التشغيلي انخفض خلال الربع الأول بمبلغ 252 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية خلال الربع بمبلغ 210 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

توزيع أرباح عن الربع الأول 2017

من جهة أخرى، أقر مجلس إدارة شركة "الاتصالات السعودية" توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وبواقع ريال واحد للسهم على المساهمين، عن الربع الأول من العام 2017، بإجمالي مبلغ موزع 2,000 مليون ريال.

يأتي هذا الإعلان تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2015 كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015 والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 أبريل 2016.