وحدة الترفيه في إعمار تتلقى عروضاً للاستحواذ على 40%

قالت مصادر "بلومبرغ"، إن " Blackstone " و CVC Capital Partners هما من بين مجموعة من الشركات المهتمة بشراء ما يصل إلى 40% ، من شركة إعمار للترفيه، التابعة لإعمار العقارية.

وأوضحت المصادر أن التقييم الأولي للوحدة يقدر بملياري دولار، مشيرة إلى أنه من غير الواضح بعد فيما إذا كانت إعمار قد استلمت عروضا رسمية، حتى الآن.

وتُشغّل وحدة الترفيه حاليا Dubai Aquarium و حلبة التزلج على الجليد Dubai Ice Rink وسلسلة دور السينما Reel Cinemas .

وكانت إدارة إعمار قد أشارت في وقت سابق من هذا العام إلا أنها تلقت عروضا لشراء حصة من وحدة الترفيه إلا أنها قررت لاحقا غض النظر عنه.