أرامكو تتجه لتحديد الأدوار الاستشارية وتعين برونزويك

قالت مصادر إن أرامكو السعودية اختارت شركة الاستشارات برونزويك كي تنضم إلى إف.تي.آي الاستشارية في إدارة العلاقات الإعلامية وعلاقات المستثمرين في طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم.

ويبرز قرار تقسيم الأدوار المهمة الضخمة التي تواجه شركة النفط الوطنية العملاقة التي تتطلع إلى إدراج نحو 5% من أسهمها في 2018 في أكثر من دولة في عملية قد تجمع منها 100 مليار دولار.

وقال مصدران مطلعان إنه جرى تعيين برونزويك في الآونة الأخيرة لإدارة الاتصالات الخارجية والإعلامية للطرح العام الأولي، بينما ستركز إف.تي.آي ومقرها الولايات المتحدة على إدارة علاقات المستثمرين.

ونشرت رويترز تقريرا في مارس/آذار عن تعيين إف.تي.آي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إن أرامكو ستدرج أسهمها في بورصة المملكة وكذلك في سوق أسهم أجنبية واحدة أو أكثر.

ووردت أسماء لندن ونيويورك وهونغ كونغ بين البورصات التي قد يتم فيها إدراج أرامكو.

وتسعى أرامكو لجذب حكومات، بما في ذلك الصين، ومؤسسات استثمارية كبيرة للشراء في الطرح العام الأولي رغم أن التفاصيل الكاملة للطرح بما فيها حجمه وقيمته تظل غير معروفة.

وتستند قيمة الطرح العام الأولي البالغة 100 مليار دولار إلى تقييم أرامكو بواقع تريليوني دولار.