38 شركة إماراتية تحصد أرباحاً فصلية بـ12.7 مليار درهم

وصل صافي الأرباح المجمعة لـ38 شركة إماراتية أفصحت عن بياناتها المالية، في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، 12.7 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام 2017، بنمو نسبته 6.7%، مقارنة مع 11.9 مليار درهم تقريباً، في الفترة ذاتها من العام 2016.

وارتفعت أرباح 15 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 4.5 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 7.3%، مقارنة مع الربع المقابل في العام 2016، والذي وصلت فيه صافي الأرباح 4.2 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجلت 23 شركة مدرجة أرباحاً صافية بقيمة 8.1 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 6%، مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام 2016.

واستحوذ قطاع البنوك على 77% من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية، فقد ارتفع صافي أرباح 18 بنكاً إلى 9.64 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 7.1%، في حال مقارنتها مع الفترة نفسها من العام 2016، والتي وصل فيها صافي الأرباح 9 مليارات درهم. وبلغت أرباح 12 بنكاً، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 5.82 مليار درهم تقريباً، بنمو نسبته 5.8%، مقارنة مع الربع الأول من العام 2016، أما في سوق دبي المالي فقد ارتفع صافي أرباح 6 بنوك إلى نحو 3.82 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9%، خلال فترة الرصد نفسها.

وفيما تصدر بنك الإمارات الإسلامي المركز الأول، بنمو نسبته 389%، بعدما ارتفعت أرباحه من 45 مليوناً إلى 221 مليون درهم، فقد كان بنك أبوظبي الأول الأكثر تحقيقاً للربحية من حيث القيمة، والتي بلغت 2.92 مليار درهم تقريباً، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 12%.

وعلى صعيد قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباح الشركات العاملة في القطاع 2.45 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، تشكل ما نسبته 19.6% من إجمالي الأرباح التي أعلنت عنها الشركات المشمولة بالتحليل. يشار إلى أن مهلة الإفصاح عن البيانات المالية عن الربع الأول من العام 2017 تنتهي بتاريخ 15 مايو الجاري، وذلك بموجب التعليمات المعمول بها، حسب قرار هيئة الأوراق المالية والسلع.