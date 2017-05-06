الإمارات تستعد لتقنيات الجيل الـ 5 بقطاع الاتصالات

بعد نجاح الإمارات الأسبوع الماضي في اختبار تقنية الجيل الخامس للاتصالات، الذي تم بالتعاون بين "اتصالات" وشركة "إريكسون"، في عدد من البيئات المختلفة، يقول خبراء إن الإمارات باتت أولى الدول في المنطقة استعداداً لتوظيف تقنيات الجيل الخامس خصوصاً مع الحاجة للسرعات الكبيرة في نقل ومعالجة البيانات التي تتيحها هذه التقنية في ظل الانتشار المتسارع لتطبيقات الخدمات الجديدة التي يقودها مشروع المدينة الذكية والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء (IoT) في الإمارات وتوقع ازدياد عدد الأجهزة المتصلة بالشبكات في الدولة بمئات الأضعاف.

وبحسب صحيفة البيان قدر تقرير حديث صادر عن إريكسون، حجم فرص الأعمال التجارية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي قد تتاح في الإمارات بفضل في توسع استخدام تقنية الجيل الخامس في القطاعات الرقمية بأكثر من 6.5 مليار دولار بحلول العام 2026.

وكانت شركة "كوالكوم" الأميركية كشفت أكتوبر الماضي عن أول مودم داعم لاتصال الجيل الخامس وهو "سناب دراغون X50" القادر على توصيل البيانات بسرعة 5 جيجابت / ثا أي أسرع بـ100 مرة من تقنية 4G و10 مرات بالمقارنة مع ألياف الفايبر من "غوغل". ومن المتوقع أن يجد هذا المعالج طريقه إلى الهواتف الذكية والراوترات المنزلية خلال النصف الأول من العام المقبل، وأن يشكل داعماً رئيسياً للتحول الرقمي وإنترنت الأشياء.