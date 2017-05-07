أرباح "معادن" الفصلية تقفز 42% لـ276 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، إلى 275.6 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري بنسبة قدرها 41.8%، مقارنة بـ 194.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 20% نتيجة لزيادة الكميات المباعة لجميع المنتجات، وارتفاع متوسط السعر المحقق للألمنيوم بحوالي 18% والذهب بحوالي 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- وقد تحسن صافي الدخل من مبادرات الشركة المستمرة في خفض التكاليف والتي أدت إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بحوالي 36% بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي دخل مشاريع مشتركة (شركة معادن وبارك للنحاس).

- وقد تأثرت ربحية الشركة بانخفاض متوسط السعر المحقق للأسمدة الفوسفاتية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بحوالي 103% وارتفاع في مصاريف الأخرى وارتفاع تكلفة التمويل بحوالي 131% نظراً لبدء التشغيل التجاري لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور)/ سعر الإقراض ما بين البنوك في لندن (لايبور)، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من ودائع قصيرة الأجل بحوالي 16%.