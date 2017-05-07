نمو أرباح"المملكة القابضة" الفصلية 13% لـ129 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة المملكة القابضة إلى 129.1 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، بنسبة قدرها 12.7%، مقارنة بـ114.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع في أرباح ومكاسب الاستثمارات بالرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية من الفنادق وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وكذلك الأعباء المالية.

بينما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع في أرباح ومكاسب الاستثمارات بالرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية من الفنادق صاحبه انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية وكذلك الأعباء المالية.