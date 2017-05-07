وارن بافيت: وول ستريت ستحظى بيوم جيد وسط تكهنات بالتفكك

طمأن الرئيس التنفيذي لمجموعة "Berkshire Hathaway " الملياردير وارن بافيت المساهمين بأن وضع الشركة سيكون بخير بعد وفاته، مشيراً إلى أن "وول ستريت" ستحظى بيوم جيّد بانتشار أخبار وتكهنات حول إمكانية التفكك، وأن أسهم المجموعة سترتفع في اليوم الذي سيلي وفاته.

جاء كلام بافيت الذي يملك حافظة استثمارية بقيمة 135 مليار دولار، والذي يبلغ من العمر 86 عاما، خلال الاجتماع السنوي لمجموعة Berkshire Hathaway التي أسسها وترأسها على مدى 5 عقود.

وقال إن مجلس الإدارة سينظر في احتمال إعادة شراء أسهم إذا كان في مصلحة المساهمين، منوهاً بأن الرئيس التنفيذي المقبل يجب أن يكون من أصحاب رؤوس الأموال.