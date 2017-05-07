"صافولا" تعلن عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها

أعلنت مجموعة صافولا عن قرار مجلس إدارتها بتعيين الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، وذلك اعتبارا من 19/04/2017 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 30/06/2019.

وبحسب ما ورد في بيان للشركة نشر على موقع "تداول"، فإن بدر بن عبدالله العيسى حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رايس في الولايات المتحدة وشهادة محلل مالي معتمد. ويشغل عضوية مجالس عدد من الشركات المساهمة، مثل شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي ودور للضيافة، بجانب عضويته في مجلس إدارة مجموعة صافولا مُنذ 10/08/2011.