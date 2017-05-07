STC تستثمر 7.3 مليار ريال في شبكة الألياف الضوئية

أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" توقيع وثيقة شروط اتفاقية تنفيذ مبادرات النطاق العريض مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة نشر خدمات النطاق العريض عالي السرعة بكافة مناطق المملكة العربية السعودية.

ويتمثل المشروع في توصيل حوالي 1.3 مليون وحدة سكنية بخطوط ألياف بصرية، حيث تبلغ التكلفة المتوقعة لهذا المشروع حوالي 7.3 مليار ريال سعودي ومدة التنفيذ 4 سنوات تقريباً تنتهي بنهاية عام 2020.

وتتطلب هذه الاتفاقية موافقات محددة من بعض الجهات الحكومية تعمل الوزارة على تحقيقها.

وبناء عليه، توقع رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري في مقابلة مع "العربية" أن يساهم مشروع الألياف البصرية في رفع الأرباح التشغيلية لشركة "STC " بنسبة تتراوح بين 8 و10% مقارنة بالأرباح التشغيلية لعام 2016.

وأكد السديري أن التدفقات النقدية التشغيلية للشركة تعادل التدفقات الاستثمارية بمرتين، لذا فشركة "الاتصالات السعودية" قادرة على تمويل كلفة المشروع البالغ 7.3 مليار ريال دون الحاجة للاستدانة، ودون أن يؤثر ذلك على التوزيعات.

ولفت إلى أن حجم التوزيعات للسعر الحالي هي 5.8%، مشيرا إلى أن القيمة العادلة للتوزيعات هي 68 ريالا للسهم.

بنود الاتفاقية

وبحسب ما ورد في بيان للشركة على موقع "تداول"، تتضمن الاتفاقية برامج ومميزات تهدف إلى تحفيز الاستثمار في هذا النطاق لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية عالية السرعة وبما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيمكن هذا المشروع الكبير الشركة من مواصلة تقديم خدمات مميزة لعملائها، وذلك من خلال نقلة كبيرة في توفير سرعات عالية وذات موثوقية.

وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي والفترة التي ينعكس فيها فسيكون الأثر إيجابياً على الشركة على المدى الطويل إلا أنه لا يمكن تحديده بدقة الآن، لأن ذلك يعتمد على المناطق المحددة وخطط التنفيذ واشتراكات العملاء.