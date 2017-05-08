سيمنس تفوز بعقد توريد محطات في قطر بـ790 مليون يورو

منحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، لشركة سيمنس أكبر عقد لها على الإطلاق في قطر لتوسيع شبكة نقل الكهرباء في البلاد. وكجزء من هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 790 مليون يورو، ما يعادل 3.1 مليار ريال قطري، ستقوم شركة سيمنس بتسليم 35 محطة فرعية فائقة ورئيسية بنظام تسليم المفتاح للمرحلة الثالثة عشر من مشروع توسعة نظام نقل الطاقة. ويمثل هذا العقد إنجازاً بارزاً بالنسبة لشركة سيمنس، التي حافظت على مشاركتها وحضورها في جميع مراحل هذا المشروع، الذي سيتم الانتهاء منه خلال عامين، منذ مرحلته الرابعة. وستكون شركة سيمنس بموجب هذا العقد مسؤولة عن تصميم وهندسة وتوريد وتركيب وتشغيل المحطات الفرعية بمستويات جهد 400 كيلوفولت و220 كيلوفولت و132 كيلوفولت و66 كيلوفولت و11 كيلوفولت، بما في ذلك لوحات مفاتيح كهربائية معزولة بالغاز، ومحولات، ومعدات تحكم وحماية.

وقال رالف كريستيان، الرئيس التنفيذي لقسم إدارة الطاقة في شركة سيمنس: "قامت شركة سيمنس منذ بدء برنامج التحديث هذا في عام 2005، بتركيب أكثر من 120 محطة فرعية وحوالي 1,500 كيلومتر من كابلات الجهد العالي. ومع هذه الطلبية الجديدة، ستصل قيمة مجمل مشاريعنا مع مؤسسة كهرماء، سواء المنجزة أو تلك التي لا تزال قيد التنفيذ، إلى حوالي 2.5 مليار يورو".

وينطوي هذا العقد على تحديث "محطة فرعية فائقة" موجودة مسبقاً وتتيح إعدادات جهد متعددة، في الدوحة من خلال تزويدها بلوحات مفاتيح كهربائية جديدة معزولة بالغاز ذات جهد 400 كيلوفولت و220 كيلوفولت، والمعدات الخاصة بها، قبل ربطها بشبكة الكهرباء. كما سيتم استخدام محطة فرعية أخرى لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الجهانية والمنطقة المحيطة بها، بما في ذلك التغذية المؤقتة لاستاد الريان، الذي سيكون أحد الملاعب التي ستقام عليها بطولة كأس العالم القادمة لكرة القدم. كما ستعمل المحطات الفرعية على توفير التغذية الكهربائية لمرافق الصلب والنفط والغاز والبتروكيماويات في منطقة مسيعيد الصناعية، وكذلك منطقة السد في الدوحة. وبشكل عام، فإن هذه المحطات الفرعية ضرورية لتوفير الطاقة لمشاريع تطوير البنية التحتية القائمة حالياً، والمدارس والمستشفيات والصناعات والمجمعات السكنية في الدوحة وحولها.

وأضاف أدريان وود، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في قطر: "نحن سعداء للغاية لتعزيز علاقة الثقة المتبادلة بيننا وبين مؤسسة كهرماء من خلال الشروع في مرحلة هامة أخرى لترقية شبكة الكهرباء. كما أننا في سيمنس ملتزمون بتوريد منتجات موثوقة ومبتكرة لهذا المشروع الطموح للغاية، والذي من شأنه تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في بلد سريع النمو ".

بالإضافة إلى انخراطها في المرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسيع شبكة نقل الكهرباء، تلقت شركة سيمنس أيضاً طلبية ثانية من مؤسسة كهرماء لتوريد وتركيب أكثر من 2,170 لوحة مفاتيح ذات جهد متوسط. وسيتم استخدام المفاتيح الكهربائية 8DJH كوحدات توزيع حلقية رئيسية في شبكة التوزيع ذات جهد 11 كيلوفولت. وعلى سبيل المثال، تقوم هذه الوحدات الحلقية بحماية المحولات المتصلة بالشبكة من الحمل الزائد ودارات القصر أو ما يسمى "الشورت"، مما يضمن إمدادات طاقة موثوقة. وسيتم تصنيع لوحات المفاتيح الكهربائية في مدينة فرانكفورت بألمانيا، حيث من المتوقع أن تبدأ الوحدات الأولى عملها بحلول نهاية عام 2017. وتقدر قيمة الطلبية هذه بنحو 27 مليون يورو.

وشهد الطلب على الكهرباء في قطر ارتفاعاً مطرداً على مدى العقد الماضي بفضل تنامي عدد السكان واستراتيجية الحكومة التي تسعى إلى تطوير قطاعات مختلفة من الاقتصاد، والحد من الاعتماد على المنتجات الهيدروكربونية. وباعتبارها شركة محلية تعمل في السوق القطري منذ أكثر من أربعة عقود، توظف سيمنس حوالي 500 موظف في البلاد وتساهم في نقل وتوزيع أكثر من 60٪ من الطاقة المولدة هناك. وتعود شراكة سيمنس مع مؤسسة كهرماء إلى عام 2005، عندما تأسست المؤسسة. وتقوم سيمنس حالياً بتنفيذ طلبية قيمتها 470 مليون يورو لتسليم 18 محطة فرعية بنظام تسليم المفتاح للمرحلة الثانية عشرة من مشروع كهرماء، والتي تعد إلى جانب المرحلة الثالثة عشرة جزءاً من خططها لتوسيع شبكة نقل الطاقة. وقد قامت كهرماء بتنسيق استراتيجيتها بما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسيع نظام نقل الطاقة بحلول عام 2020، مما يساعد البلاد على الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

