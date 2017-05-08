لأول مرة.. 4 شركات سعودية تؤسس جمعية علاقات المستثمرين

وقعت شركة "المراعي" و"معادن" و"سبكيم" و"زين" السعودية اتفاقية تأسيس الفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي تهدف من خلاله لتطوير الممارسات في مجال علاقات المستثمرين وتسهيل التواصل بين الشركات المدرجة والمتعاملين بالسوق المالي من محللين ماليين وهيئات تشريعية وتنظيمية في المملكة العربية السعودية، وذلك تحقيقاً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقال مدير علاقات المستثمرين في المراعي إبراهيم الخرجي، إن إنشاء الفرع السعودي سوف يعزز من الوعي بممارسات علاقات المستثمرين العالمية، ما سيساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة التي تطبق معايير الإفصاح والشفافية العالمية.

الجدير بالذكر أن جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى تعزيز أفضل ممارسات علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.