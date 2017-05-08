من هم الأعضاء الجدد بمجلس مديري الطيران المدني السعودي؟

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، برئاسة فيصل بن حمد الصقير، ولمدة 3 سنوات اعتباراً من مطلع شهر مايو 2017.

ونص القرار على عضوية كل من سعد بن عبدالعزيز الخلب نائباً للرئيس، وهشام بن عبدالملك آل الشيخ، وتركي بن عبدالعزيز الحقيل، وإبراهيم بن عبدالله الجاسر، وفهد بن أحمد أبو حميد، ونظمي النصر.

من جانبه، أعرب رئيس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة فيصل بن حمد الصقير، وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بمناسبة صدور قرارهم بإعادة تشكيل مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة.

وقال الصقير إن هذه الخطوة تأتي لمواصلة النجاحات التي تحققت في تنفيذ البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ويتماشى مع دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكه 2030.