"جرير" تحقق أرباحا 221 مليون ريال وتقر توزيعات نقدية

ارتفعت أرباح شركة #جرير_للتسويق #السعودية الفصلية إلى 221.4 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 26.51%، مقارنة مع 175 مليون ريال في الربع الأول من 2016، ومقابل 214.9 مليون ريال في الربع السابق.

وأرجعت الشركة نمو أرباحها الفصلية لارتفاع مبيعات قسم الإلكترونيات بقطاع التجزئة بسبب زيادة مبيعات الهواتف الذكية، والتي ترجع جزئيا لزيادة الحصة السوقية، وارتفاع مبيعات قطاع الجملة بسبب مبيعات موسم الفصل الدراسي الثاني مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

وحققت #جرير أرباحاً تشغيلية خلال الربع الأول 212.9 مليون ريال، مقابل 166.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، بنمو 27.71%.

وقد أوصى مجلس إدارة #شركة_جرير بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول بإجمالي 198.0 مليون ريال، وبحصة للسهم الواحد 2.2 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الأسمية للسهم 22.0%.

وقالت جرير إن تاريخ التوزيع 25 مايو الجاري.