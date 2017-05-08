4 شركات تسيطر على التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط

أظهرت بيانات حديثة أن 4 شركات تسيطر على سوق التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير الصادر عن تطبيق "تروكولر" بخصوص الربع الأخير من العام 2016، أن شركات Souq، وDubizzle/OLX، وEdaf3ly، وJumia تسيطر على الحصة الأكبر في حجم التجارة الإلكترونية بالمنطقة.

وأشارت البيانات إلى أن أغلبية المكالمات تمت من وإلى هذه الشركات الأربع، حيث استحوذت Souq على 60% من حجم المكالمات أي أكثر من ثلاثة أضعاف مكالمات الشركة التالية لها تقريباً، ثم جاءت شركة Edfa3ly كثاني أكبر شركة بنسبة 16% من المكالمات، ثم Dubizzle/OLX التي استحوذت على 15% من إجمالي المكالمات، وأخيراً Jumia بنسبة 6% من المكالمات.

بينما أظهرت الشركات العالمية مثل AmazonوeBay تواجدا أقل في المنطقة، حيث استحوذت Amazon عل 2%، وeBay على 1% فقط.

وأوضحت البيانات أن حجم المكالمات الواردة مقارنة بحجم المكالمات الصادرة التي استلمها عملاء شركات التجارة الإلكترونية، يوضح أن عدد المكالمات المتعلقة بشركة Souq قد بلغ حوالي 25 مليون مكالمة في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، بنسبة متساوية تقريبا فيما يتعلق بالمكالمات الواردة والصادرة من الشركة.

واستقبل عملاء Edfa3ly عددا أكبر من المكالمات من الشركة مقارنة بالمكالمات الواردة منهم للشركة، حيث بلغ عدد المكالمات التي تلقاها العملاء 6.2 مليون مكالمة من إجمالي 6.8 مليون مكالمة.

أما Dubizzle/OLX فقد قامت أيضاً بإجراء مكالمات أكثر لعملائها مقارنة بالمكالمات التي قام العملاء بإجرائها للشركة، حيث بلغ عدد المكالمات التي تلقاها العملاء من الشركة 4.2 مليون مكالمة من إجمالي 6.4 مليون مكالمة.

من ناحية أخرى، تستحوذ مصر على الحصة السوقية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم المكالمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بنسبة 84.5%، بينما استحوذ الأردن والتي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة عل 10% تقريباً من إجمالي عدد المكالمات من أو إلى شركة التجارة الإلكترونية.

وبانظر إلى عدد المكالمات التي يجريها كل مستخدم لتطبيق تروكولر إلى شركات التجارة الإلكترونية، سنجد أن الأردن تقترب من الاستحواذ على المركز الثاني بعد مصر، بينما احتل العراق المركز الثالث بنسبة 3.84% من حجم المكالمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة.