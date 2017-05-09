أرباح مستقرة لـ"فيفا" وسط منافسة شرسة بسوق الاتصالات

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات "فيفا" بـ2% للربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 10 ملايين دينار.

وتراجعت إيرادات الشركة بنحو 5% لتبلغ نحو 67 مليون دينار.

وفي هذا السياق، قال المحلل المالي لشركة الاستثمارات الوطنية فيصل حسين في مقابلة مع "العربية" إن نسبة نمو أرباح "فيفا" الفصليّة المقدرة بـ2%، تعتبر "جيدة" في ظل البيئة التنافسية التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي، ناهيك عن الإنفاقات الاستثمارية لشركات الاتصالات في تطوير شبكتها التكنولوجيا المعلوماتية، ووجود السياسة التسعيرية للحصول على حصة سوقية أكبر.

وأوضح حسين أن هذا الأمر تلمسته الأسواق من خلال شركة "فيفا"، التي استطاعت أن تحصل على حصة سوقية بنحو 31% من إجمالي سوق الاتصالات الكويتية.

هذا، وقد وصل عدد العملاء لدى VIVA إلى نحو 2.3 ميلون عميل في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكان مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية "فيفا" قد وافق في أكتوبر 2016 على الدراسة المقدمة من المستشار "شركة أرنست ويونغ للاستشارات" للاستحواذ على إحدى الشركات غير المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والمتخصصة في تقديم خدمات الإنترنت ISP، وتكليف الإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على موافقة الجهات التنظيمية والرقابية.