استقرار أرباح "الدار العقارية" الفصلية 174 مليون دولار

أظهرت النتائج المالية لشركة الدار العقارية، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، تراجعاً طفيفاً بأرباح الربع الأول من العام الجاري 2.1%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2016.

وبحسب نتائج الشركة المعلنة، بلغ ربح الفترة 640.63 مليون درهم، أي ما يعادل 174.38 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 654.16 مليون درهم، ما يعادل 178.07 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية ارتفاعاً بإيرادات الشركة في تلك الفترة 28.5%، لتصل إلى 1.58 مليار درهم، مقابل 1.23 مليار درهم بنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفاعت التكاليف المباشرة بالربع الأول من 2017 بنسبة 19.5%، لتصل إلى 824.89 مليون درهم، مقابل 690.35 مليون درهم في الربع المماثل من 2016.